TOURISME - Entre la fréquentation hôtelière et les campings, la Saône et Loire a le vent en poupe

Les chiffres de l'INSEE viennent de tomber et placent la Saône et Loire dans les départements les plus dynamiques du côté de la fréquentation touristique en Bourgogne-Franche Comté.

Après deux saisons estivales marquées par la crise sanitaire, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques de Bourgogne-Franche-Comté dépasse légèrement son niveau de 2019. Cette évolution est portée par la clientèle résidant en France et par la fréquentation dans les campings qui atteint son plus haut niveau depuis dix ans. Le retour de la clientèle hôtelière s’accompagne de la remontée du chiffre d’affaires des hôtels.

8,2 millions de nuitées passées dans les hébergements collectifs de tourisme

Durant la saison d’été 2022, d’avril à septembre, la fréquentation touristique atteint 4,3 millions de nuitées dans les hôtels, 3,3 millions dans les campings, et 0,6 million dans les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT).

À l’instar de la France, après des étés 2020 et 2021 très affectés par la crise sanitaire, la fréquentation repart progressivement et dépasse légèrement son niveau d’avant-crise. Le nombre de nuitées augmente de 2,5 % dans la région et de 2,3 % en France métropolitaine. Seules les régions Île-de-France et Grand Est connaissent encore une baisse du nombre de nuitées (respectivement - 2,1 % et - 0,8 %).

En Bourgogne-Franche-Comté, cette reprise de l’activité touristique est portée par la hausse de la clientèle résidente qui progresse de 5,2 % par rapport à l’été 2019 et dépasse la barre des 5 millions de nuitées. Celle-ci est particulièrement marquée dans les campings (+ 19,5 %). En revanche, avec - 2,1 % de nuitées, les touristes non-résidents sont toujours un peu moins présents. Cinq départements dépassent leur niveau d’avant-crise



En revanche, la fréquentation est toujours en forte baisse en Haute- Saône et dans le Territoire de Belfort par rapport à 2019. Les Eurockéennes de Belfort, l’un des plus gros festivals de France, ont subi un violent orage qui a forcé l’annulation des deux premiers jours. Le recul est plus modéré dans le Jura (- 0,5 %).

La fréquentation hôtelière ne retrouve pas complètement son niveau de 2019

Durant la saison d’été, la fréquentation dans l’hôtellerie est en retrait de 1,3 %, comparée à la saison 2019. Elle recule toujours au second trimestre (- 4,3 %) mais dépasse son niveau d’avant- crise au troisième trimestre (+ 1,3 %). Seule la fréquentation touristique en Côte-d’Or, et dans une moindre mesure dans le Jura est supérieure à la saison estivale 2019.

Représentant deux tiers des nuitées dans l’hôtellerie en 2022, la clientèle résidente est en légère baisse. La clientèle étrangère n’est pas intégralement revenue (- 2,8 %). Les Chinois sont quasiment absents en raison des restrictions de sorties de territoire qui perdurent. Les nuitées américaines sont toujours en net recul (- 19,8 %). En revanche, les touristes européens sont plus nombreux qu’en 2019. Les Néerlandais, Belges, Allemands, Britanniques et Suisses ont davantage séjourné dans la région.

La fréquentation dans les campings atteint un niveau record

Dans l’hôtellerie de plein-air, la fréquentation estivale augmente de 8,9 % par rapport 2019 et atteint son plus haut niveau des dix dernières années. Cette hausse est intégralement portée par la clientèle résidente qui représente un peu plus de la moitié des nuitées. De son côté, la clientèle non-résidente est en légère baisse de 1,5 %. Les Néerlandais, habituellement très présents dans nos campings régionaux, et les Britanniques sont moins venus. Cette baisse n’est pas compensée par les fortes hausses des clientèles allemandes et belges.

La reprise de la fréquentation dans les campings cet été concerne l’ensemble des départements de la région. Seule la Haute-Saône n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise. Principale destination des campeurs dans la région, le Jura comptabilise 1,2 million de nuitées, soit une progression de 3,3 % par rapport à 2019. Les campings de Saône-et-Loire, de Côte-d’Or et du Doubs, qui totalisent 45 % des nuitées, en enregistrent entre 13 % et 18 % de plus qu’en 2019.

Bien qu’encore minoritaires (30 % des nuitées dans les campings), les emplacements équipés sont de plus en plus attractifs pour des touristes à la recherche de davantage de confort. Leur fréquentation augmente de 21,5 %, contre + 3,5 % pour les emplacements nus (tentes, caravanes, etc.).

Le chiffre d’affaires du tourisme croît cet été

Le retour de la clientèle hôtelière s’accompagne de la remontée du chiffre d’affaires dans les hôtels. Il est en hausse de 9,7 % et 11,3 % en juillet et août par rapport aux mêmes mois de 2019. Cette progression est comparable à la hausse des prix de ce secteur. En juin-juillet-août 2022, l’indice des prix à la consommation dans les hôtels est 13 % au-dessus de son niveau de la même période en 2019. Ainsi, la hausse du chiffre d’affaires ne se traduit pas par un surcroît d’activité, mais est tirée par l’inflation.