La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a fait la restitution de l’inventaire de biodiversité sur la commune de Fontaines mardi 13 décembre.

Fontaines a organisé une réunion publique de restitution de l’inventaire de la biodiversité communale lancée il y a 9 mois.

Jean-François Gervais, Ophélie Gouley et Alain Bourgeon référents pour ce projet d’inventaire naturaliste étaient présents avec quelques élus pour la présentation commentée du diaporama par Alexis Révillon.

Alexis Révillon, chargé d’études et éducateur à l’environnement à la LPO de S&L, est venu présenter les résultats du travail effectué sur le terrain. Depuis le lancement en mars 2022, de nombreuses actions ont été menées par les agents de la LPO et les citoyens de la commune à la recherche des différents types d’animaux terrestres et aquatiques. Certaines actions étaient très ciblées comme le nichoir à effraie des clochers dans l’église, l’atelier nichoirs à oiseaux, la découverte des amphibiens de nuit ou encore la sortie chants d’oiseaux… Il reste encore beaucoup d’autres actions dont voici quelques exemples, la liste n’est pas exhaustive : faire de la fauche raisonnée, ne pas utiliser de pesticides, maintenir ouvert les sites de nidification des hirondelles et les sites d’hivernage des chauves-souris…

L’inventaire laisse apparaitre une certaine richesse avec 1587 données collectées lors de l’inventaire réalisé dans les divers secteurs : pelouses calcicoles, forêts, mares forestières, village… Sur Fontaines, il a été recensé 104 espèces d’oiseaux, on en compte 331 sur la Saône et Loire, 14 amphibiens sur 19 en S&L…

Pour mieux faire connaitre le travail effectué et celui qui reste à faire, beaucoup d’informations sont sur FB.

Une nouvelle plateforme de visualisation des données est en place, elle s’appelle Sigogne. La plateforme de géoservices pour la biodiversité Sigogne est un outil innovant qui offre à tous un accès aux informations géographiques sur les animaux, les plantes, les champignons et les milieux naturels présents sur leur territoire.

Données communiquées par la mairie de Fontaines

C.Cléaux