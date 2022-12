CARNET BLEU - Bienvenue à Moundir

Moundir MOGRANE est né le 16 décembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Tesnime, 5 ans, et Nour, 2 ans 1/2, de Nadjia et Mohamed MOGRANE. La maman est enseignante libérale et le papa est enseignant chercheur en électronique. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.