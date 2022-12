CARNET ROSE - Bienvenue à Louise

Louise MASSENET est née le 15 décembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant d'Anne-Laure DUFAU après Lucas, 18 ans, et Paul, 14 ans, et le troisième enfant de Stéphane MASSENET après Clément, 21 ans, et Arthur, 8 ans. La maman est comptable et le papa est chauffeur livreur. La petite famille réside à Saint-Marcel.