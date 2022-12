La Pastorale des Santons de Provence d’une San Rémoise

Une crèche monumentale de Noël, comme le veut la tradition familiale depuis toujours, la San Rémoise Michèle Badot tient à transmettre cette réalisation qui s’est allumée le 8 Décembre et s’éteindra pour la Chandeleur le 2 février.

Pour Michèle Badot, évoquer cette période de construction de la crèche est un moment important de partage. Mais pour celui qui la découvre et l’écoute, on sent une véritable passion animée cette femme dont les origines sont marseillaises, ses grands parents étaient des provençaux.

Comme le veut la tradition dans cette belle province française, la crèche est, avant-tout, faite de santons qui animent des tableaux et pas n’importe lesquels quant on connait l’amour qui les entoure et très souvent contés dans la Pastorale des santons de Provence ou des écrivains de cette région.

Les circonstances de la vie font arriver le grand-père de Michèle Badot à Chalon sur Saône, à l’écluse de St Cosme, comme éclusier, époque ou le canal se jetait dans la Saône au pont Jean Richard d’aujourd’hui. L’aïeul a continué à réaliser la crèche de Noël avec ses santons provençaux, transmettant à sa famille qui perpétuera la tradition.

400 santons pour faire vivre la crèche

C’est en 1971 lors de son arrivée à Saint Rémy que Michèle Badot a commencé sa propre et première crèche …. en papier à crèche introuvable aujourd’hui, puis en bois pour, petit à petit, lui donner l’ampleur que l’on peut voir, au travers des tableaux significatifs, en parcourant les photos.

Tout est bien étudié aussi bien dans la décoration générale qui s’inscrit dans un ciel étoilé, grandeur de l’univers, ou s’installera dans un petit coin, la naissance de Jésus entouré de Marie et Joseph, bien entouré par une farandole de santons tournant sur une plateau mobile .

Autour de cette Nativité s’ajoutent des scènes représentatives et ses personnages atypiques de la vie, comme peut le traduire la Pastorale Provençale, mais aussi des représentativités de personnages ou de scènes dont un certain Marcel Pagnol, ou encore un Alphonse Daudet, ont su nous faire connaitre au travers de leurs écrits. Pour en citer quelques-uns : le bar de la Marine; la partie de carte de la trilogie ( Marius, Fanny et César), le moulin de Fontvielle, Tartarin de Tarascon ou la chèvre de Mr Seguin, etc …; mais aussi les champs de lavande avec ses lavandières; les oliveraies et ses ramasseurs, voir d’autres métiers comme le savetier, bourrelier, meunier, le boulanger et le dernier arrivé dans la collection, un certain Nostradamus !

Chaque chose à sa place, bien classée et numérotée au préalable. Au total ce sont près de 400 santons de 9 cm qu’il faut mettre en place chaque année pour cette période de Noël.

JC Reynaud