L’école de musique de Saint Rémy Les Charreaux a fait son audition de Noël

Parents, frères, sœurs, amis, copains, professeurs et quelques musiciens de l’orchestre étaient présents pour encourager les jeunes élèves lors de cette audition de Noël organisée par Denis Desbrières, coordinateur de l’école de musique et professeur de percussion.

Cet après-midi, 5 types d’instruments étaient présentés au public.

Pas toujours facile de passer la première mais il faut bien commencer et c’est Sana avec son beau trombone bleu qui a ouvert le bal avec "Le carnaval de Venise" accompagnée par Pierre Philibert son professeur. Belle prouesse au trombone pour cette jeune musicienne.

Il n’a pas été possible de présenter la classe de trompette, Arnaud le professeur de trompette, absent pour raison médicale, n’a pas pu préparer ses élèves pour l’audition.

Pour continuer le tour instrumental, Thomas professeur de clarinette a présenté deux tous jeunes clarinettistes Inaya et Lubin qui ont interprété "Brasilia", "L’un et l’autre", "Petit à petit". Pour leur première audition, ils ont parfaitement assuré comme on dit dans le jargon musical. Lubin a joué Douce nuit, des débuts très prometteurs.

Emma a été la dernière à passer l’audition des clarinettes avec deux morceaux "We wish you a merry christmas" et "Jingle Bells" accompagnée de Thomas son professeur.

Pour poursuivre dans la famille des bois, Lilou à la flute a joué "Passacaille" de Haendel, accompagnée de sa professeure Camille et de Thomas remplaçant au pied levé la jeune Lise souffrante.

De même, lors du passage d’Aya pour son interprétation du morceau "Le petit cavalier" de Schumann, Lilou a remplacé Eliott absent. Belle solidarité entre ses jeunes musiciens.

Julien, Mélanie et Anaëlle au saxophone, avec leur professeure Cassandre, ont joué "Le château" (canon à 4 voix) et "Valse".

Ils ont terminé en trio, élèves et professeure, sur "Trombumba". Les trois élèves qui ont déjà un peu plus d’années d’instrument, ont charmé l’auditoire.

Pour changer de famille d’instruments, entrons dans celle des percussions avec Denis professeur de percussion et ses élèves.

Dans une interprétation de "Fôto" par Gaspard et Alexandre les plus jeunes âgés de 6 ans et jumeaux, ils se présentaient pour la première fois à une audition.

Avec leurs complices Nago et Valentin, ils étaient tous sont très à l’aise avec les instruments et ont passé de l’un à l’autre avec facilité.

Pour finir cette audition Clotilde percussionniste bien aguerrie a joué "Jingle Bells Sunny".

Une belle démonstration du travail accompli et de la qualité de l’enseignement dispensé par des professeurs diplômés.

L’école de musique, c’est aussi la classe Eveil et la formation musicale dispensée par Anaëlle professeure, elle aussi, très appréciée des enfants.

Les enfants, tous les parents et personnes présentes ont été invités au petit goûter préparé par Denis Desbrières et quelques membres de l’orchestre d’Harmonie.

Quelques dates à noter dans vos agendas pour le début d’année 2023 :

Dimanche 20 janvier : loto de l’école de musique salle des fêtes des Charreaux.

Dimanche 5 février : Les Festives Musicales, concert de l’Harmonie à la salle Marcel Sembat de Chalon sur Saône.

Dimanche 5 mars : Carnaval de Chalon, participation de l’Harmonie.

Les musiciens de l’Harmonie Saint Rémy Les Charreaux et les professeurs de l’école de musique vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

C.Cléaux