Le spectacle Chantons Noël de Sandrine et Gilbert Drigon samedi 17 décembre à Châtenoy le Royal dédié à Linette, chanteuse du groupe, disparue.

Le spectacle présenté par la classe d’Eveil Musical, le Chœur Studio Live, les classes de chant individuel et l’orchestre de Gilbert Drigon à la salle des fêtes sous la clameur et les applaudissements du public.

Un vrai temps de Noël, le froid sévissait dehors mais aussi dans la salle des fêtes malgré le chauffage suite à la chute, quelques jours avant le concert, d’une partie du plafond. Il ne faisait pas très chaud mais c’était supportable.

Avec une salle réduite en capacité et pour cause, le public était présent en nombre pour ce spectacle concocté par Sandrine et Gilbert Drigon. L’Accordéon Musique et Chants est une association très appréciée sur la ville, ses concerts, spectacles rassemblent un auditoire qui va bien au-delà des frontières châtenoyennes.

Anne-Marie Recordon, présidente de l’association a salué la présence de Monsieur le Maire, des élus et des représentants d’autres associations et c’est avec une grande émotion qu’elle a, avec l’ensemble de la troupe, dédié ce spectacle à leur amie et chanteuse Linette décédée en septembre.

Vincent Bergeret, maire de la ville, a donné des explications sur l’incident qui a bien perturbé les deux dernières manifestations de l’année. Pour rassurer le public, il a souligné toutefois que le reste du plafond avait entièrement été contrôlé.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour réchauffer le cœur de l’auditoire avec une première partie destinée à faire chanter les tout-petits, des chants très riches en couleur. Dirigés par Sandrine, ils sont très vite captivés et plongés dans leurs chansons. Lors de cette soirée, ils ont fait l’ouverture de rideau et interprété avec les grands "Au royaume du Bonhomme de neige", "Le traineau du Père Noël"… , parmi eux, de très jeunes solistes Maurine, Marjane, Lilya, Lya, Anissa, Inès et Amaury ont rempli la salle de leur belle voix.

Cette première partie de concert s’est poursuivie par des titres biens connus et terminée par le "Jingle Bells" et "All I want for Christmas is you" sous un tonnerre d’applaudissements.

A l’entracte, chanteurs, musiciens et spectateurs ont investi le bar du hall de la salle des fêtes pour acheter corniottes, sandwichs, gâteaux et boire quelques boissons comme le vin chaud de Jocelyne très apprécié, crémant, café, jus de fruits… La buvette était tenue par les membres de l’association Accordéons Musiques et Chants. L’entracte a été le moment propice pour finir de vendre les grilles de loto, loto dont les lots ont été tirés à la fin du concert.

Le petit stand de sablés alsaciens, pains d’épices d’Anaïs de la" pâtisserie des Bruyères" a été dévalisé !

Une reprise du concert avec Denis et Francine qui ont chanté "Noël Ensemble". Du grand spectacle offert par Denis, Laureline, Louane, Marie, Tristan,… et les autres interprètes lors de cette deuxième partie du tour de chants de Noël avec "Mon premier sapin blanc" de Roch Voisine… pour finir par le traditionnel chant, signe de l’arrivée du Père Noël, chanson culte du" Petit Papa Noël", reprise en chœur par la salle pour le faire apparaitre.

Le Père Noël, effectivement, est venu à la salle des fêtes et il est entré par la porte du fond, a remonté l’allée entre les spectateurs, jetant çà et là des papillotes pour arriver sur la scène au milieu des enfants.

Nos petits chanteurs l’avaient déjà vu à Oslon, mais grande a été la surprise de le voir de nouveau, le bonhomme en rouge à la barbe blanche est partout !! Il aura certainement beaucoup de travail la nuit du 24 au 25 décembre. Il est reparti discrètement, son départ signe la fin du spectacle.

Mais ce n’était pas terminé, Denis et la troupe avait préparé une surprise. Ce soir-là on y croyait tous et dans un même élan, la salle a chanté avec la troupe pour soutenir l’équipe de France de foot pour la finale du mondial.

Le moment, où le spectacle arrive à sa fin, est le plus difficile, les spectateurs aimeraient bien que le spectacle dure encore un peu.

Avant que les spectateurs quittent la salle, le tirage de la tombola s’est déroulé dans la pure tradition, les numéros ont été tirés par les enfants. De magnifiques lots étaient en jeu dont des places pour des concerts, pièces de théâtre…

Et le panda qui va faire un heureux dixit sa mamie.

L’association Accordéons, Musiques et Chants souhaite à tous de belles fêtes de Noël.

C.Cléaux