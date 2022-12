EPIDEMIES HIVERNALES EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - L’ARS en appelle à la solidarité et au partage de messages de prudence

Alors que la région reste fortement touchée par la triple épidémie de COVID-19, grippe et bronchiolites, qui crée des tensions continues sur le système de soin, l -Franche-Comté en appelle à la solidarité et à la vigilance pendant les fêtes.

Si la vague de COVID-19 marque le pas ces 7 derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté,

en population générale recule légèrement dans chaque département, la grippe progresse de manière exponentielle et les bronchiolites se maintiennent en phase épidémique.

Cette pression continue place tout le système de soins en forte tension.

En cette veille de fêtes, l’Agence Régionale de Santé salue l’engagement de tous les professionnels de santé, en ville comme à l’hôpital ou dans les établissements médico-sociaux.

Pour eux, pour nos proches, pour les plus fragiles, pour nous tous : mobilisons-nous, partageons les messages de prudence et de prévention !

Des gestes simples qui doivent devenir des réflexes

Les mesures barrières sont essentielles pour freiner la circulation de l’ensemble des virus respiratoires :

-le port du masque dès l’âge de 6 ans, dans les transports, les lieux clos ou mal aérés avec promiscuité, en présence de personnes fragiles, dans les établissements de santé et médico-sociaux ; mais également dans certaines situations, notamment en cas de présence de symptômes respiratoires, de contacts à risque avec une personne atteinte d’une infection respiratoire, durant les 7 jours qui suivent la période d’isolement après COVID ou encore pour les personnes immunodéprimées.

-une bonne aération des lieux clos dès que possible

-une bonne hygiène des mains

-une attention particulière pour tous les publics les plus fragiles : bébés, personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes…

Vaccinons-nous !

Autre message-clé dans cette lutte contre les épidémies : vaccinons-nous !

Il n’est jamais trop tard : les vaccins contre la grippe et contre le COVID réduisent la mortalité et les formes graves.

Depuis mars 2020, le COVID est la cause de 7 136 décès dans les établissements de santé de la région ; 2 544 dans les établissements médico-sociaux.

Par ailleurs, l’épidémie de grippe actuelle oblige à rappeler que cette infection respiratoire aiguë très contagieuse reste toujours aussi imprévisible et dangereuse pour les personnes à risque : celles de 65 ans et plus, celles atteintes d’une maladie chronique ou d’une obésité sévère, ou encore les femmes enceintes.

Pour ces populations, la vaccination est une arme efficace en complément des gestes barrières dans la lutte contre tous les virus respiratoires.

En savoir plus sur notre site :

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/grippe-covid-bronchiolite-protegeons-nous-en-cette-periode-de-fetes