ATTENTION - La situation se complique encore un peu plus ce mercredi soir à l'hôpital de Chalon sur Saône

Après l'alerte lancée mardi soir par l'hôpital de Chalon sur Saône sur info-chalon.com, la direction vient de faire savoir que ce mercredi, la tension venait de monter d'un autre palier, malgré le renforcement des effectifs. Il est à craindre jusqu'à 10H pour espérer une prise en charge ce soir. Il est vraiment impératif de différer votre venue sur cela ne nécessite pas une prise en charge en urgence. Le centre 15 est le seul habilité à pouvoir vous ouvrir la voie en direction des Urgences.

Une situation liée en partie à la grèves des généralistes mais aussi et surtout aux vacances et aux épidémies de grippe et bronchiolite sévères qui touchent le secteur.