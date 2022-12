AVIS DE DECES - Monsieur Bernard GUINOT

CHAGNY - NANTON - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE



Jeannine Guinot,

son épouse ;

Pascale et Michel Kouklevsky,

Caroline Guinot et Frédéric Herbin,

ses enfants ;

Marie Kouklevsky et Simon Emonin,

Bernard Gindrey et Marie Bardou,

ses petits-enfants ;

sa famille et ses amis,

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard GUINOT

à la maison de retraite La Villa Papyri à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques seront célébrées le lundi 2 janvier 2023 à 14h30 en l'église Saint-Martin à Chagny.

Sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.