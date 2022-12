Quelles sont les recommandations de Bison Futé pour ce week-end du Nouvel An ?

Cette période concerne le dernier week-end des vacances scolaires de Noël et s’étend jusqu’au lundi 2 janvier. Alors que les élèves feront leur rentrée le mardi, les deux jours précédents risquent de connaître des difficultés dans l’Est du pays et en Île-de-France dans le sens des retours.

Dimanche 1er janvier, les retours des stations de sports d’hiver vers le reste du pays risquent de rencontrer des difficultés sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur l’autoroute A6.

Lundi 2 janvier, les premières difficultés en Île-de-France devraient apparaître vers 11h avec la période la plus chargée entre 16h et 20h.

Les conditions de circulation pourront se dégrader en fonction des conditions météorologiques. Les automobilistes sont donc invités à consulter l’état des routes sur le site internet Bison Futé (rubrique « Route en hiver »).

Dans le sens des DÉPARTS

Vendredi 30 décembre est classé VERT au niveau national.

Samedi 31 décembre est classé VERT au niveau national.

Dimanche 1er janvier est classé VERT au niveau national.

Lundi 2 janvier est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des RETOURS

Vendredi 30 décembre est classé VERT au niveau national.

Samedi 31 décembre est classé VERT au niveau national.

Dimanche 1er janvier est classé VERT au niveau national et ORANGE en Bourgogne, dans l’Est et la région Rhône-Alpes-Auvergne.

Lundi 2 janvier est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France et en Bourgogne et Est.