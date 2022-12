Entre les faux avis de vos opérateurs téléphoniques, les fausses livraisons ou les devis...les arnaques pullulent ces derniers temps dans nos messageries

La prudence est vraiment de mise en cette période de fêtes de fin d'année avec des arnaques aux mails qui pullulent. Il ne se passe pas une journée sans que nous soyions destinataire d'une tentative d'accès à vos données. On vous adresse un courriel estampillé aux couleurs de votre opérateur téléphonique, de votre fournisseur d'énergie, de la gendarmerie, du service de cybercriminalité... et plus récemment des attentes de validation de devis ou des factures adressées par mail.

Soyez très vigilant en terme de traitement de vos mails. Il suffit parfois d'un simple clic pour ouvrir une boite qui vous sera bien difficile à refermer. Si vous avez le moindre doute, pensez à la poubelle ! Et puis si jamais vous êtes menacés par les gendarmes, sachez qu'ils préféront sonner à votre porte plutôt que de vous adresser un mail !

En attendant, bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.

L.G