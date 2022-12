AVIS DE DECES - Monsieur Jean VIVI

SAINT-MARCEL



Christiane Vivi,

son épouse ;

Marie-Françoise et Bernard Clément,

René et Françoise Chazeaux,

sa sœur, ses beaux-frères et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces et toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Jean VIVI

survenu le 28 décembre à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 2 janvier à 15 heures en l'église de Saint-Marcel.

Jean repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.