Connaissez-vous "la petite année", ces 12 jours entre Noël et le Jour de l'An...

C'est une tradition dans le calendrier selon des croyances qui remontent avant le début du christiannisme et qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Les douze journées, qui débutent à la Saint-Etienne, lendemain de Noël, le 26 décembre, et se terminent à l'Epiphanie, le 6 janvier, seraient selon la tradition, un vrai baromètre permettant de prédire la météo sur les mois à venir. D'autres versions débutent au 25 décembre... à chacun la sienne.

Alors si on s'appuie sur cette fameuse "petite année", le mois de juillet (31 décembre) devrait être très chaud et sec en Saône et Loire. Le mois d'août très venteux et possiblement orageux. Notez sur un coin de vos agendas les petites constatations météorologiques et on refait le point tous ensemble pour vérifier tout ça...

L.G