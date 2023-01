FETES DE FIN D'ANNÉE - Le marathon des agapes de fin d'année touche à sa fin et votre système digestif est proche du coma… (1)

Entre les repas riches et les verres de vin, ballonnements, brûlures d'estomac et nausées se sont invités à la fête ! Après les bombances, il est donc recommandé non pas de sauter des repas, mais de les alléger, en privilégiant les fibres, les légumes cuits, les céréales complètes et beaucoup d'eau. En effet, votre organisme a besoin de temps pour évacuer les toxines et éliminer les excès. Si vous souhaitez donner un coup de pouce à votre estomac ou votre foie, de nombreuses astuces naturelles existent.



Les huiles essentielles d'abord, et notamment de menthe poivrée ou de citron (en massage, inhalation ou par voie orale), permettent d'améliorer la digestion et de calmer les spasmes intestinaux. Du côté des plantes, on se tournera volontiers vers le chardon marie et le desmodium, qui soulagent le foie après des excès, mais aussi vers l'artichaut, le radis noir et le romarin qui seront des alliés de taille pour soulager votre système digestif. En tisane, gélules, ampoules ou comprimés, à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux !



SOYEZ DE BONNE « FOIE »



Riche en flavonoïdes, le chardon-marie est réputé protéger les cellules du foie et aide à l'élimination des toxines. Après les fêtes, on fait donc une cure de ce complexe composé d'extraits végétaux purs de graines de chardon-marie, mais aussi de feuilles d'artichaut, de racine de gentiane et de pissenlit. Prendre une gélule par jour avant un repas.



CALMER LES BALLONNEMENTS



En agissant sur les ballonnements et la constipation, l'artichaut permet de retrouver un certain confort digestif. Grâce à sa composition en cynarine, il stimule également le foie et aide à le détoxifier. L'artichaut est donc un ingrédient de choix pour se remettre d'aplomb après les festivités de fin d'année.



RETOUR À LA LIGNE



Vous avez le ventre gonflé après les fêtes ? Pour retrouver la ligne, adoptez une alimentation saine et légère et misez sur une bonne hydratation. Et si vous avez du mal à boire de l'eau régulièrement, misez sur les tisanes ! Cette infusion à base d'anis, de badiane et de fenouil viendra à bout des ballonnements et des maux d'estomac.



LA CURE VENTRE PLAT



Armez-vous de ce trio pour détoxifier votre foie, retrouver un ventre plat et améliorer votre transit. Cette cure, composée de probiotiques, d'un complexe spécial foie et de glutamine pour renforcer la paroi intestinale, va vous permettre de remettre votre système digestif sur les bons rails !



LE BONBON DIGESTION



Avec leur petit goût de litchi et de pomme, vous ne vous rendrez même pas compte que ces gummies prennent soin de votre flore intestinale ! Sans sucre, ces gommes à mâcher sont composées de probiotiques et de fenouil pour améliorer les troubles digestifs et le bien-être intestinal.