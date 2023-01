"2023 : Unité contre Macron !" plaide le NPA 71

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent. Une fois de plus, les vœux d’Emmanuel Macron ont été l'occasion d’un grand numéro d’auto-satisfaction d’un président visiblement très fier de son bilan, et nous annonçant qu'il allait poursuivre sur le même cap. Une auto-satisfaction doublée d’un enfumage particulièrement grossier, à grands renforts de mots-valises répétés durant les pénibles 18 minutes de vœux : « confiance », « unité », « justice », « solidarité », « refondation ». Jusqu'au paroxysme avec cette formule aussi creuse que grandiloquente : « un ordre libre et juste qui permet au citoyen d'être heureux ».

Mais derrière cette autosatisfaction et cet enfumage, Macron a confirmé les menaces qui pèsent sur nos droits, à commencer par nos retraites. Répétant le mensonge selon lequel il faudrait « travailler davantage » pour « équilibrer notre système de retraites », il a confirmé son intention d’imposer un recul de l’âge de départ à la retraite, avec une réforme qui entrerait en application « à la fin de l’été 2023 ». Au nom, bien évidemment, d’un « modèle social juste et solide ».

Sur bien d'autres questions (écologie, services publics, immigration), Macron a affirmé vouloir poursuivre dans la voie qui a été la sienne jusqu’ici. Autant dire : les recettes néolibérales appliquées sans modération, doublées de politiques racistes et sécuritaires. Avec en plus, cerise sur le gâteau, Macron le prétendu écolo annonçant la construction de nouvelles centrales nucléaires.

Durant ses vœux, Macron n’a cessé de chanter le refrain de « l’unité ». Mais de quelle unité parle-t-il ? De l’unité entre les riches qui deviennent toujours plus riches grâce aux cadeaux du gouvernement ou celle entre les salariéEs, les classes populaires, pour qui les fins de mois commencent toujours plus tôt et à qui on demande toujours plus «d'efforts » ? De l’unité entre ceux qui détruisent les services publics, l’hôpital et l’école s'effondrent, ou celle entre ceux qui souffrent de ces destructions et de ces politiques antisociales ?

Alors oui, il va falloir faire l'unité. Mais ce sera contre Macron, son gouvernement et ses politiques. Tels sont nos vœux pour 2023 : réussir à stopper Macron et les siens, à commencer par leur projet de contre-réforme des retraites, pour enfin mettre un coup d'arrêt au rouleau compresseur néolibéral-autoritaire. Pour ne pas perdre notre vie à la gagner, pour reprendre les richesses qu’ils nous ont volées, pour défendre et étendre les services publics, pour imposer une écologie radicale, pour construire les solidarités antiracistes et contre toutes les oppressions : 2023, année de mobilisations !

Jean-Guy Trintignac NPA 71