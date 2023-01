AVIS DE DECES - Madame Maîté BOUVIER née COPIN

ÉPERVANS - SAINT-MARCEL - LOUHANS - ANNEMASSE (74)



Jacques,

son époux ;

Anthony et Aurélie,

Jérémie et Alex,

ses enfants ;

Arthur,

son petit-fils ;

Nadine et Alain,

sa sœur et beau-frère ;

Christian et Noëlle Bouvier,

son beau-frère et belle-sœur ;

Valérie, Christophe,

et leurs enfants ;

Sandra et Patricia,

Rémi,

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Maîté BOUVIER

née COPIN

Coiffeuse au salon Maîté

survenu le 30 décembre 2022 à l'âge de 71 ans.

Maîté repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 6 janvier 2023 à 10h30 en l'église de Saint-Marcel.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.