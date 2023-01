Pour la députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier, "2023, une étape décisive à bien négocier "

2023, une étape décisive à bien négocier

L’année 2023 débute dans un contexte économique difficile et j’entends plus que jamais la souffrance et les inquiétudes des citoyens, notamment les artisans et dirigeants de petites entreprises. Malgré les difficultés qui s’amoncellent, il nous faut relever les défis prioritaires de l’inflation dans tous les domaines, de la juste rémunération du travail, de la santé et de l’accès aux soins et du maintien de notre système de retraite.

Mais cette nouvelle crise ne doit pas masquer les enjeux fondamentaux du réchauffement climatique et des atteintes à la biodiversité, sur lesquels il faut poser un regard lucide. Un profond changement de société est nécessaire et la prise de conscience de la jeunesse me rend optimiste sur le choix des combats de la nouvelle génération, qui ne doit pas être la grande oubliée de cette période tourmentée.

Nous devons également penser à nos aînés et à leur bien-être, autre enjeu majeur de société. Le maintien à domicile doit devenir le droit commun et dans les maisons de retraite, la maltraitance ne doit plus avoir droit de cité. Face aux dérives, il n’y a pas d’autres solutions qu’une autorité de contrôle indépendante, de nature à rassurer enfin les familles.

A toutes et tous, et en particulier les plus fragiles, je transmets aujourd’hui mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année ; et parce que l’espoir continue de s’imposer à nous, je reprends volontiers à mon compte les mots d’Annie Ernaux, prix Nobel de littérature : « Les rêves n’existent pas au passé ».



Cécile Untermaier

Députée de Saône et Loire