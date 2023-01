Le maire a débuté la tournée de la galette des Rois à la Maison des Séniors

Et ce, autour de la galette des Rois, offerte par la municipalité, en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, de l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Évelyne Lefebvre, de la conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Isabel Paulo, et l'adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Bruno Legourd.

C'est au nom de toute l'équipe municipale et des élus que le maire a ainsi présenté ses vœux et souligné «l'importance du lien social et la volonté de la municipalité d'accompagner les anciens dans les différents projets, de répondre à leurs sollicitations», invitant l'assistance à continuer à fréquenter la Maison des Séniors.

Ce dernier a également remercié l'équipe de cette structure et du Centre d'action sociale (CCAS) de la Ville pour leur rôle prépondérant à maintenir ce lien social.

Ce fut aussi pour lui l'occasion d'annoncer que le traditionnel bal chantant aura lieu le mardi 31 janvier à 14 heures, à la salle Marcel Sembat.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati