Après la Maison des Séniors et l'Esquilin, la tournée des galettes des Rois du maire s'est achevée (pour aujourd'hui) par une étape que l'édile ne manquerait pour rien au monde : la résidence autonomie Robert Béduneau.

Comme dans les précédentes structures visitées, le maire de Chaon-sur-Saône, Gillrs Platret, présenté ses vœux de nouvelle année aux résidents, parmi lesquels se trouve la doyenne de Chalon-sur-Saône, Suzanne Lefèvre, qui a soufflé ses 106 ans en mai dernier.

Le mair était accompagné de l'adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bruno Legourd.

Dernier point, et non des moindres, les galettes servies dans les deux résidences autonomes ont été réalisées dans les cuisines de Béduneau, et les courronnes, par les résidents de l'Esquilin et Béduneau.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati