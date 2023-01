Pour Rémy Rebeyrotte, député de Saône et Loire, "Pas de fermetures de maternités !"

Je redis ici que la Maternité d'Autun ne peut pas fermer car cela créerait dans la durée une grave insécurité au plan sanitaire pour toutes les familles du Morvan et de l'est de la Nièvre qui se retrouverait pour certaines à plus d'une heure et demie d'un service de maternité.

Si l'ARS hésite, je souhaite éclairer son choix. Fermer dans ces conditions déclencherait immédiatement des recours en justice en procédure accélérée, en procédure administrative et pénale, compte tenu des risques que ferait naître un tel choix.

Rappelons qu'aujourd'hui la maternité d'Autun est prête à rouvrir dans les meilleurs délais.

De la même manière, la maternité de l'Hôtel-Dieu du Creusot ne peut fermer. Elle est celle de toute la Communauté Urbaine, elle couvre un besoin majeur. D'ailleurs, il faut reconnaître le rôle majeur de l'Hôtel-Dieu comme pôle pivot et organiser les activités de santé entre Le Creusot, Autun, Montceau et Paray le Monial. Bref, enfin, mettre en réseau nos hôpitaux de l'Ouest 71 et de l'Est Niévre pour maintenir les services indispensables aux habitants de nos territoires

Rémy Rebeyrotte, Député