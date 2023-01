CARNET ROSE - Bienvenue à Mylène

Mylène BOURGEON est née le 28 décembre 2022 à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant de Cécilia LAURENT et le troisième enfant de Sébastien BOURGEON après Alizée, 16 ans, et Florent, 14 ans. La maman est salariée agricole dans l'exploitation familiale et le papa est responsable d'équipe chez Terreal à Chagny. La petite famille réside à Jambles.