C'est un peu du XV de France qui est venu en appui aux U14-U16 de l'Entente CGC (Chagny/Givry-Cheilly/Couches)

Chaleureuse ambiance ce samedi du côté du rugby Givrotin avec l'accueil de Gaëtan Boissard, préparateur phyique du XV de France. Une venue quasi à domicile chez son père, Gégé Boissard, par ailleurs coach du club de Givry-Cheilly. C'est donc une séance d'entraînement pas comme les autres qui a été proposée aux U14 et U16 de l'entente locale formalisée par les clubs de Chagny-Givry-Cheilly et Couches.

Une opération rondement menée sous un soleil radieux, avec la mise à disposition des infrastructures et de toute l'équipe de bénévoles du club afin de donner à Gaëtan tous les outils nécessaires à une belle séance de travail, le tout dans l'ambiance familiale et chaleureuse qui caractérise le club.

Le préparateur physique du XV a pu compter sur 45 gamins ultra motivés et attentifs au challenge du jour. Chacun a bien compris tout l'enjeu de telles séances pour acquérir les bons gestes techniques, des années charnières indispensables pour ceux qui entendent perdurer. Passé par le club de Chagny, du Creusot, de Dijon ou encore Nuits St Georges,et 3 clubs de la région parisienne, Gaëtan Boissard affiche déjà un sacré curriculum vitae au sein de la planète rugby.

Voir le père à côté du fils sur un telle séance de travail avait valeur de joli symbole autour des valeurs fortes qui font la richesse et la réputation du rugby. Passe, plaquage, jeu dans les espaces, libération des ballons + petits matchs, à 4 équipes, puis jeu à 15 et jeu à 7 "tout le monde s'est éclaté, c'est le principal" ont assuré en choeur Gérard et Gaëtan pour une séance familiale qui restera dans les annales du club.

