Première victoire à domicile de l’année 2023 pour les Anciens Tangos !!

Après ses traditionnels vœux adressés à une assemblée de 75 personnes, dont Mesdames Marot et Gastaldo, invitées, le Président Jean-Pierre CRETIN a fait un tour de l’actualité touchant à l’Amicale, dont un point sur les contacts pour l’instant infructueux pour élargir le cercle des Anciens, des nouvelles de plusieurs Anciens fatigués, l’organisation du déplacement avec le 16Tango au Creusot pour le match du RTC du dimanche 15/01 et l’organisation d’une table d’Anciens lors du repas d’avant-match RTC-Lons, le dimanche 22/01 ... sans oublier une proposition de menu pour le futur repas du 2 février !

Geste généreux de l’Amicale.

En fin de réunion, au nom de l’Amicale, le Président a remis un chèque à Madame Thérèse Bessette, représentante locale de la Ligue contre le Cancer, en présence de Dominique Melin, Vice-Présidente du Grand Chalon en charge des Sports, invitée, mais qui ne put que passer saluer l’Assemblée (voir photo). B. Lécuelle, Président du RTC, invité aussi, était retenu par une réunion de la Ligue BFC. Mme Bessette en a profité pour rappeler le rôle de la Ligue et l’utilisation faite des dons.

Les premières agapes 2023 !

Au mépris de tout "Dry January", drôle de tradition qui voudrait un janvier sans alcool (!?), toute cette petite assemblée s’est retrouvée au bar pour le premier apéritif de l’année.

La suite de la soirée s’est déroulée au Club-House du RTC pour un repas de Nouvel An axé sur un succulent sanglier/gratin dauphinois cuisiné par le fidèle Laurent, épaulé par la non moins fidèle équipe de bénévoles : Sylvie, Marie-Claude, Annick, Josette, Bernadette et Lulu.

En clôture de cette soirée conviviale, le Président a donné rendez-vous à toutes et à tous le jeudi 2 février pour le second acte de la nouvelle année qui aura, en clôture de saison, le méchoui du 24/06.

J-P C