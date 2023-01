Ne manquez pas 'Utopia/Les sauvages' à l'Espace des Arts samedi prochain

« On laisse toujours quelque chose de soi chez l’autre, on garde toujours quelque chose de l’autre en soi. » affirme le chorégraphe congolais DeLavallet Bidiefono. Utopia, sous-titré en forme de clin d’œil Les Sauvages, est une pièce à coloration autobiographique, mais s’attaque plus largement à la notion de « vivre ensemble ». Elle nous raconte l’exil, les déplacements qui marquent les corps avant même d’affecter les esprits. Les bonds et les rebonds, les tressaillements du départ, des hommes, des femmes qui dansent, tombent et se relèvent, toujours. Le spectacle avec son énergie, sa force intrinsèque parle du rapport à l’autre, de la diversité, de la solidarité.

SAM 14 JAN 2023 — 20h ESPACE DES ARTS

