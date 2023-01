«Corsage» ce jeudi au Mégarama Chalon

S'inspirant librement de la véritable histoire d'Élisabeth de Wittelsbach, dite Sissi, la réalisatrice Marie Kreutzer se livre dans ce film à une interprétation très personnelle de l'impératrice d'Autriche qui n'en avait que faire de la monarchie, réduite à jouer les jolies potiches auprès de son mari, l'empereur François-Joseph (Florian Teichtmeister).

Fascinée depuis l'adolescence par Sissi, Vicky Krieps, éblouissante actrice luxembourgeoise découverte aux côtés de Daniel Day-Lewis dans «Phantom Thread» (2017), de Paul Thomas Anderson, a suggéré à la réalisatrice autrichienne, avec qui elle avait tourné «We Used to Be Cool» (2016), d'en tirer un film.

Marie Kreutzer s'est alors plongée dans de longues recherches. Elle nous propose ce «Corsage» qui remanie et modernise son histoire pour en dévoiler un pendant beaucoup plus tragique, bien loin des représentations magnifiées et glamourisées de l'impératrice, prenant le contre-pied de l'image laissée par Romy Schneider.

L'association chalonnaise pour le cinéma, La Bobine, donne rendez-vous aux amoureux du 7ème art pour la projection de «Corsage» ce jeudi 12 janvier 2023 à 16 heures, 18 heures 30 et 21 heures au Mégarama Chalon.

Synopsis : Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.

Avec Vicky Krieps, Finnegan Oldfield, Colin Morgan, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz et Aaron Friesz.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati