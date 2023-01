Manifestation contre le projet de loi immigration et pour les droits des sans-papiers

Ces manifestants ont répondu à l'appel du collectif Solidarité Chalon migrants.

«Tous les ans, ce collectif manifeste le 18 décembre, à l'occasion de la journée internationale des migrants. Cette année, coupe du monde oblige, nous avons été obligés de repousser ce rassemblement», nous explique Aline Mathus-Janet, la co-présidente de la section chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme.

Créé il y a environ 5 ans, ce collectif regroupe en son sein une dizaine d'associations et partis politiques, dont le PCF et LFI, ayant en commun «la lutte contre les idées fétides distillées par l'extrême droite».

Une manifestation pour réclamer des droits pour les sans-papiers qui a eu lieu ce samedi 7 janvier 2023 à 17 heures au départ de l'Esplanade du Port-Villiers.

Le collectif a profité de cette circonstance pour dénoncer la dangerosité du projet de loi Darmanin que Stéphane Boyer, président de l'Association de Solidarité avec tous les Immigrés (ASTI).

Transmis au Conseil d'État, pour avis le 20 décembre 2022, le projet de loi «Immigration» Darmanin qui vise vise à «mieux intégrer et mieux expulser» sera présenté en Conseil des ministres avant d'être examiné par le Sénat et l'Assemblée Nationale en première lecture. Sa mesure phare est la création d'un titre de séjour «Métiers en tension».

Le cortège a fait une halte sur la Place de l'Hôtel de Ville, les marches de la mairie le temps d'une première prise de paroles, avant de poursuivre à travers les rues piétonnes jusqu'à la Place du Théâtre, accompagné en musique par la Fanfarrosoir.

«Personnes migrantes, exilées, demandeuses d’asile, étrangères, sans-papiers sont représentées à longueur d'année comme des problèmes, voire des délinquantes. Ce parti pris, sans aucun rapport avec la réalité, a permis en trente ans de voter vingt lois répressives. On les menace aujourd'hui d’une vingt troisième conçue pour précariser davantage leur situation, quel que soit leur statut, au mépris des droits les plus fondamentaux : les leurs, les nôtres», dira entre autres la co-présidente de la LDH.

Le collectif Solidarité Chalon migrants réaffirme un certain nombre de «mesures prioritaires qui devraient figurer dans les projets gouvernementaux sans qu'une énième loi sur l'asile et l'immigration soit nécessaire» dont l'ouverture de voies légales et sûres pour désarmer les trafiquants, «faire en sorte que les routes maritimes et terrestres ne soient plus de grands cimetières», la régularisation de toutes celles et tous ceux qui vivent et travaillent dans nos territoires, ou encore l'arrêt des obligations de quitter le territoire français (OQTF) «délivrées de façon de plus en plus systématique par les préfectures, notamment aux jeunes majeurs».

Les Accompagnants au commissariat étaient également présents et sont intervenus pour rappeler les conditions inacceptables dans lesquelles vivent les assignés à résidence.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati