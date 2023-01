Nouvelle tempête annoncée au sein de LR ?

Le pas en avant en direction d'Emmanuel Macron et la réforme des retraites portée par le gouvernement, par Eric Ciotti, pourrait bien signer le glas du peu qu'il reste du parti Les Républicains. Entre les partisans qui affichent une ligne très droitière et farouchement opposée au gouvernement, à l'image de Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône, et une ligne plus souple et finalement susceptible de valider les réformes, le parti Les Républicains risque de connaître une nouvellle fracture. Même si Eric Ciotti a posé sur la table, une série d'adaptations, il n'en demeure pas moins que le geste consenti par les LR en faveur du gouvernement, résonne un sacré désaveu vis à vis de la frange la plus dure du parti, au point de les pousser toujours plus loin dans le coin.

Quoiqu'il en soit, les LR sont désormais au centre du jeu. A trop vouloir afficher leurs cartes, ils sont retrouvent désormais confronter à leurs propres turpitudes, au point de courir le risque de perdre le peu qu'ils ont encore en mains.

L.G