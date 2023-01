Les organisations EELV, LFI, PS et PCF du département de Saône et Loire réagissent après les annonces sur les retraites

Alors que les difficultés s’aggravent pour des millions de nos concitoyen-nes confrontés à l’inflation persistante, le Président de la République et le gouvernement s’obstinent à vouloir imposer un recul de l’âge de départ en retraite à 64 ans.

Il n’y a pourtant aucune nécessité économique à cette réforme. Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement, il n’y a pas de menace de déficit insurmontable de notre système de retraite.

Les formations politiques de la NUPES s’opposent totalement à cette réforme injuste et inefficace, rejetée par une majorité de Français-es et toutes les organisations syndicales de salarié-es. Ensemble, nous défendons notre système de retraite par répartition. A l’opposé de tout recul de nos droits sociaux, la solidarité et le climat conditionnent notre système social et l’habitabilité de la terre à moyen terme.

Pour obtenir le retrait de cette réforme, nous nous inscrivons totalement dans la campagne de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale contre le projet de réforme gouvernementale.

Nous proposons de rencontrer les Unions départementales des syndicats pour envisager d’éventuelles initiatives communes et la création de collectifs locaux permettant la mobilisation la plus large et nous soutiendrons toutes les dates et initiatives d’action qu’elles décideront.

Nous tiendrons une conférence de presse le lundi 16 janvier à Chalon pour informer sur l’ensemble des initiatives communes prises par nos organisations dans les communes et circonscriptions du département, à la rencontre des habitants, des jeunes, des retraité-es, des chômeurs avec la tenue de meetings et la diffusion du tract national commun de la NUPES qui décrypte le projet de loi du gouvernement. »