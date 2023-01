"Droit à la retraite en bonne santé !" pour Solidaires 71

62 ANS c’est déjà Trop NI 65 ANS, NI 64 ANS NI 63 ANS

ENSEMBLE : STOPPONS LA REGRESSION DE MACRON !



Après avoir du remballer son sinistre projet de retraite «à points » grâce à une mobilisation déterminée des salarié-e-s durant l’hiver 2019/2020 et grâce à une grève historique de 55 jours à la SNCF, M. Macron s’obstine à vouloir faire travailler davantage le monde du travail et revient à la charge en bon petit soldat de la très libérale commission européenne pour allonger de 2 ans de travail l’ouverture des droits à la retraite !

Solidaires 71 tient à rappeler que le système actuel de répartition de retraite fonctionne bien puisqu’il a enregistré un excédent de 900 Millions d’euros en 2021* ; excédent qui doit être de 3,2 milliards pour l’année 2022** !

Le gouvernement Macron s’appuie sur ce rapport officiel pour tenter de faire peur aux travailleurs quant au financement de leurs futures pensions.

En effet, selon différentes hypothèses envisagées par le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) le système des retraites se détériorerait de 2023 à 2032 avec un déficit oscillant entre 7,5 et 10 milliards en 2027 pour atteindre entre 12,5 et 20 milliards à l’horizon 2032.

Ces chiffres peuvent paraître alarmants mais, à titre de comparaison, 10 milliards d’€ c’est la somme budgétée par Bercy pour 2022 et 2023*** pour aider les entreprises qui ont cru au mirage de la privatisation de l’électricité et du gaz et qui sont en difficulté à cause des spéculateurs qui profitent de la situation.

Par ailleurs, au regard du rapport de la Cour des comptes (publié en février 2022) il apparait que la politique de M. Macron entre 2019 et 2022 a accru la dette publique d’une hausse de… 560 milliards d’€ ! Dont 240 milliards d’€ pour les dépenses liées au ‘quoi qu’il en coûte ’ ****

Autrement dit, de l’argent et des richesses il y en a dans ce pays, leurs répartitions dépendent avant tout de choix politiques.

Pour Solidaires 71, le monde du travail se doit d’intervenir et taper du poing sur la table pour ne pas se faire voler les fruits de son travail.

Dans cette optique, Solidaires 71 appelle d’ores et déjà les salarié-es dans les entreprises et les fonctionnaires dans les services publics à se réunir pour créer les conditions d’une intervention massive et faire reculer le gouvernement.

NB :*rapport du Conseil d’Orientation des Rertraites (COR), Septembre 2022

**rapport du COR, Septembre 2022

***Le Figaro Economie du 06/01/2023

****Déclaration du 29/08/2021 de B. Le Maire, ministre de l’économie