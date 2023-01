Sébastien Martin, président du Grand Chalon se félicite de l’implantation de la société ITEN* dans le Grand Chalon

La société ITEN a fait le choix de la zone économique SaôneOr pour implanter sa prochaine usine où elle produira, dès 2026, des micros-batteries révolutionnaires destinées à tous les acteurs mondiaux de l’industrie électronique.

La production d’une technologie de pointe destinée au marché mondial

Conçues pour fournir une densité de puissance 1000 fois supérieure à celles des piles boutons primaires et aussi fine qu’une carte bleue, ces micro-batteries sont compatibles avec les procédés de fabrication automatisés de l’industrie électronique et sont éco-conçues. Technologie de pointe, elles sont essentielles au développement des filières industrielles.

C’est une belle victoire pour le Grand Chalon

En réaction à cette annonce, Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon affirme que « c’est un moment fort dans l’histoire économique du Grand Chalon. Cette implantation confirme que la stratégie économique que nous portons tous ensemble, visant à favoriser le développement industriel de notre territoire, à accroître son vivier de compétences en la matière grâce à une offre d’enseignement supérieur répondant aux besoins et à l’accompagnement des entreprises avec l’ouverture de l’Usinerie, est la bonne ».

A ce titre, il tient à remercier tout particulièrement le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté et sa Présidente qui nous ont accompagnés dans la réussite de ce projet.

In fine, plus d’une centaine d’emplois seront créés dès l’ouverture du site et d’importantes capacités de développement sont avancées.



* ITEN est une société française créée en 2011 par Fabien Gaben, un entrepreneur visionnaire dont le projet, reposant sur plus de 8 ans de R&D, a donné lieu à cette Deeptech, fleuron de la réindustrialisation de la France. ITEN possède un premier site de production à Dardilly, près de Lyon, capable de produire environ 40 millions de micro batteries d’ici fin 2023. ITEN a été deux fois lauréate du concours mondial d’innovation en 2015 et 2017.

Plus d’information sur : https://www.iten.com/fr