Pour Charles Landre, "plus personne ne sait ce qu’est le projet national"

En ce début d'année je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023. Elle sera je l’espère pleine de rencontres, d'échanges, de projets individuels et collectifs et de réussites avec les émotions et les ivresses qui les accompagneront. En un mot je l'espère surprenante, exaltante, enivrante.



2023 doit aussi être année de courage. Courage dans l’engagement, dans la capacité à agir, à travailler dans un contexte difficile, à nous interroger et à produire des idées.



Car nous entrons en 2023 pleins d'incertitudes. La société Française semble à bien des égards se disloquer, plus personne ne sait ce qu’est le projet national, les charges qui pèsent sur le budget des ménages augmentent brutalement, le prix de l’énergie étrangle les petites entreprises, la dette publique n'en finit plus de se creuser et le débat public est à un niveau qui ne convient plus à personne.



Mais nous avons en nous l’énergie nécessaire pour relever tous les défis.



Le projet de réforme des retraites qui sera détaillé dans les prochains jours sera une première occasion pour que chacun prenne ses responsabilités et dise clairement quel modèle de société il souhaite. Après des années de renoncements et une abstention croissante, je souhaite qu’il marque le retour de la participation de tous au débat et à l’avenir politique de notre pays.



Au Creusot et sur le territoire de la CUCM je poursuivrai aussi plus que jamais mon engagement pour porter votre voix et défendre l’efficacité de la dépense publique et de la mise en oeuvre des services publics essentiels, l’intégrité et la transparence en politique, la valorisation de l’esprit d’entreprise et la nécessité de redonner à notre région tout le dynamisme qu’elle mérite. J’irai, chaque semaine, à vos devants avec le mème enthousiasme et la même énergie.



Pour 2023, je forme un voeu particulier pour tous ceux qui portent les missions publiques régaliennes de santé, d'éducation, de sécurité, de souveraineté. Ils sont le ciment essentiel à notre société.



Je forme aussi un voeu particulier pour vous tous qui travaillez ou avez travaillé toute votre vie, entreprenez, faites des efforts et subissez de plus en plus durement l’inflation mais surtout le niveau toujours plus important des taxes et des impôts et le sentiment que le service public s’éloigne.



Je forme enfin un dernier voeu pour les habitants des petites villes et des campagnes oubliés de toutes les politiques publiques. Il y a, pour nos régions, une urgence dont personne n'a encore pris la mesure. Au nord et à l’ouest de la Saône-et-Loire, au Creusot, à Montceau, à Autun, mais aussi sur la Côte chalonnaise ou dans l’Autunois, nous ressentons tout plus fort. Il y aura par exemple cette année encore des services d’urgence à défendre, 2 maternités à sauver, et l’impératif de trouver pour chacun un médecin à proximité. Il faudra le dire. Il faudra le faire.



Cette nouvelle année s’annonce pleine de défis et forcément passionnante.



Je vous propose de nous retrouver pour débuter l’année ensemble à l’occasion des voeux:



Lundi 23 janvier 2022 à 19 heures

Salle Guynemer

Rue Guynemer

71200 Le Creusot



En attendant je vous souhaite à tous une année de grandes et belles aventures. Qu’elle soit l’année où l’on retrouve de l’espoir en l’avenir, l’énergie nécessaire à rebondir et le plaisir de se projeter



Charles Landre