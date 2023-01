"les rustines gouvernementales ne parviendront pas à compenser les mauvais choix et l'absence d'anticipation d'une crise que tout annonçait" pour Denis Goubeault (Reconquête)

Au nom du parti Reconquête!, Denis Goubeault, délégué départemental du parti d’Éric Zemmour, tient à apporter son soutien à tous les boulangers de Saône-et-Loire qui se retrouvent aujourd'hui en première ligne face à la crise énergétique. Les factures explosent, les fermetures s'accumulent.

Représentants du savoir-faire, de la tradition et même de l'excellence françaises, les boulangers subissent les choix politiques qui ont été réalisés depuis des années – et amplifiés sous Emmanuel Macron – en matière d'énergie et d'électricité en particulier.

Tels des pompiers pyromanes, les membres du gouvernement se relaient pour présenter leurs réponses d'urgence face à une situation qu'ils ont largement créée et qu'ils auraient tout au moins pu et dû anticiper ! « Après avoir mis en danger nos artisanats et notre économie par son aveuglement, Bruno Le Maire ouvre désormais des guichets d’aides publiques », répondait aujourd’hui Éric Zemmour face aux annonces du ministre.

En effet, voici plus d'un an déjà, le 9 décembre 2021, Éric Zemmour avait essayé d'expliquer à Bruno Le Maire la folie que représentait l'Arenh et le marché européen de l'électricité. A l'époque, ce dernier avait défendu bec et ongles ce mécanisme. Les anciens patrons d'EDF, entendus par la commission d'enquête « visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France », ont pourtant eux-mêmes considéré que l'Arenh était une « monstruosité ».

Cette monstruosité, nos boulangers en sont à présent les victimes. Et les rustines gouvernementales ne parviendront pas à compenser les mauvais choix et l'absence d'anticipation d'une crise que tout annonçait.

Sortir du marché européen de l'électricité et en finir avec l'indexation sur le tarif du gaz, investir à nouveau massivement dans notre filière nucléaire en cessant de plier face aux lubies de la gauche écologiste : ce sont les seules solutions pérennes qui permettront de rendre à nos boulangers, mais plus largement à toutes nos entreprises et à tous nos foyers un accès à une électricité à un prix raisonnable.