CARNET ROSE - Bienvenue à Capucine

Capucine BERNAUD est née le 2 janvier à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant d'Océane LOREAUX et Victor BERNAUD. La maman est décoratrice d'intérieur et vendeuse et le papa est gérant du bar-tabac "le Saint-Marcel" à Saint-Marcel. La petite famille réside à Saint-Rémy.