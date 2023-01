Conférence d’Art Sacré le 14 janvier à Saint Désert

La Pastorale du Tourisme du diocèse d'Autun, Chalon et Mâcon rappelle la Conférence d'Art sacré du samedi 14 janvier 2023 de 9h30 à 12h à la Maison diocésaine, 28 avenue de Bourgogne à Saint-Désert (entrée-parking par la rue de Chauchy)

Une conférence sur l’Art byzantin (2ème partie) lequel puise ses sources de l’Antiquité païenne, classique et orientale, ainsi qu’à un répertoire décoratif raffiné.

L’Art byzantin se distingue par un style original et inventif. Le masque impavide du Christ Pantocrator, la grâce inquiète de la Vierge et des anges byzantins témoignent à leur façon de l’intensité spirituelle de ce temps.

Cette conférence sera animée par Frédéric Curnier-Laroche, Historien de l’art, ancien élève de l’École du Louvre et de la Sorbonne, diplômé de l’Institut Supérieur de Théologie des Arts (ISTA) de Paris, enseignant à l’Université catholique de Lyon et à l’Institut des Sciences et Théologie des Religions (ISTR) de Marseille.

