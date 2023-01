Daniel Rebillard nouveau Président de l’OMS de Châtenoy le Royal

Après 11 années de Présidence de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy le Royal, Jean-Marc De Micheli a décidé d’arrêter sa fonction tout en restant membre de l’Office.

Le bureau et comme le veulent les statuts, à organiser ce mardi 10 janvier 2023 l’élection d’un nouveau président et par la même la constitution d’un nouveau bureau.

C’est à l’unanimité et avec tous les membres titulaires présents que le choix s’est porté sur la candidature de Daniel Rebillard, président très dévoué de l’Amicale Boules de Chatenoy le Royal.

En ce qui concerne le bureau qui sera aux côtés du nouveau Président on notera comme vice-présidents : Henri Lombard, adjoint aux sports et membre de droit représentant la Municipalité et Jean-Claude Reynaud, représentant le Chatenoy Rugby Club.

Le secrétariat de l’OMS sera assuré par Yvonne Le Floch, présidente du Tir Sportif et celui du Centre Médico Sportif par Marie-Françoise Rebillard. Quant aux cordons de la bourse ils seront toujours tenus par Michel Perrin, président des Arts Martiaux de Châtenoy le Royal.

Les autres membres du bureau sont Michel Collenot ( Echiquier Royal ), Christian Cuenot ( Basket ); Raphaële Jeannet, présidente du Karaté Yoseikan Budo et Alain Licandro, ( Tennis de table ).

A la demande de Gérard Tollard, Président d’Honneur de l’OMS et par un vote unanime, Jean-Marc De Micheli a été nommé comme Président d’Honneur.

Une distinction saluée par Henri Lombard au nom de la Municipalité : « Merci pour le travail que tu as fait Jean-Marc pour les associations sportives et en parfait accord avec la commune. » Des remerciements mais aussi des félicitations en direction du nouveau Président Daniel Rebillard de la part de l’élu, sachant que deux autres élues sont membres de droit au sein de l’OMS : Pascale Lepers, adjointe aux associations et Delphine Loriot.

Un peu d’émotion de la part du Président sortant mais qui sera toujours actif au sein de l’OMS en représentant le Football : « Cela me tient à coeur et je pense que le président de l’ASCR me confirmera dans cette représentation de plus je suis élu au sein des Comités des Offices de Sport de Saône et Loire et de Bourgogne Franche-Comté et je représenterais Châtenoy le Royal. »

Quant au Président élu, Daniel Rebillard, ses premiers mots ont été pour remercier son prédécesseur : « Merci pour le temps passé pendant ces années de présidence. Je vais essayer de prendre le relais, sans doute avec une autre disponibilité et m’organiser pour que l’OMS soit représentative le mieux possible. »

JC Reynaud

Quelques dates à retenir

Prochaine réunion du bureau de l’OMS le mardi 7 février 2023 à 18h30 au local

Forum des associations programmé le 3 septembre 2023

Trophées du Sport le 24 novembre 2023

L’Assemblée Générale statutaire le 15 décembre 2023