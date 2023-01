Lancement du dispositif «Bourse étudiante citoyenne» à l'Espace Jeunesse

La «Bourse étudiante citoyenne» est un nouveau dispositif réservé exclusivement aux étudiants chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

L'objectif est de lutter contre la précarité des étudiants avec ce dispositif innovant qui n'existe nulle part ailleurs.

C'est au premier étage de l'Espace Jeunesse que le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, a présenté ce dispositif qui répond à la problématique des étudiants définie lors d'un audit en 2019, en présence de Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, d'Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée à aux actions en direction des jeunes, et d'un responsable de cette structure d'accompagnement en direction du public jeune.

«La vie étudiante n'est pas un long fleuve tranquille», dira à ce propos le maire, rappelant au passage que Chalon-sur-Saône est une ville de plus en plus étudiante.

Il s'agit d'un accompagnement financier «mais pas que» car le dispositif cible le monde associatif.

En effet, pour bénéficier de cette bourse de 100 euros et d'une carte Avantages Jeunes (d'une valeur de 8 euros avec plus de 3200 bons plans chez plus de 2200 partenaires en Bourgogne Franche-Comté, les étudiants devront trouver eux-même des missions de bénévolat (9 heures au total) au d'une association ou d'une collectivité (Ville ou Grand Chalon).

Le dispositif «Bourse étudiante citoyenne» permettra à chaque étudiant de découvrir une activité dans des domaines variés (sport, culture, loisirs, éducation), de se rendre utile en réalisant des missions (service aux personnes, aide à l'organisation de manifestations ou petits travaux par exemple) durant lesquelles il sera responsabilisé.

La bourse permet également de valoriser le jeune et son implication à travers une action citoyenne sur le territoire chalonnais.

Une attestation viendra confirmer la mission du jeune au sein de la structure accueillante et permettra l'ocroi de la bourse et de la carte Avantages Jeunes.

Ces missions permettront surtout de servir de passerelle aux jeunes qui pourront ensuite postuler à d'autres jobs au sein des collectivités de la Ville et du Grand Chalon (cantine, saisonniers, ...).

Pour bénéficier de ce dispositif géré par l'Espace Jeunesse, le jeune doit être âgé d'au moins 17 ans, habiter à Chalon-sur-Saône et justifier d'une carte étudiante à jour.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati