AVIS DE DECES - Monsieur Gilbert CADOT

CHAMPFORGEUIL - CHALON-SUR-SAÔNE



Françoise et Michel PIGNON,

Martine et Patrick GUITTON,

ses filles et ses gendres ;

Sébastien et David PIGNON,

ses petits-enfants

et leur compagne ;

ses arrière-petits-enfants ;

sa sœur, son beau-frère

et sa belle-sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert CADOT

survenu le 06 janvier 2023, à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées lundi 16 janvier 2023, à 14 heures, en l'église de Champforgeuil.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

Gilbert a rejoint son épouse

Monique

décédée le 24 novembre 2022.