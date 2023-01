L’engagement bénévole de l’Amicale pour le Don du Sang

Comme toute association loi 1901, l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole a tenu son assemblée générale ce jeudi 12 janvier 2023, l’occasion de faire un retour sur son activité et de parler du futur pour l’année 2023.

Une assemblée générale présidée par Christiane Tremoy, présidente de l’ADSB et en présence de Pascale Lepers, adjointe à la vie associative et représentant la municipalité de Châtenoy le Royal, à ses cotés Michel Jannin, président de l’Union Départementale des Amicales du Don du Sang.

Des dons stables

Force est de constater la grande solidarité entre les Amicales du Chalonnais qui ont également répondu présent à cette Assemblée générale. Il est vrai et comme l’a fait remarquer la Présidente dans son rapport d’activité mais aussi moral : « Le sens du bénévolat est important pour nous, membres des Amicales comme peut l’être celui des donneurs qui cette année 2022 ont été au nombre de 226 pour 17 nouveaux donneurs. Des dons stables au regard de l’année 2021 et qui représente une moyenne de 45 dons par collecte. » tout en ajoutant que l’organisation voulue par l’Etablissement Français du Sang (EFS) pose parfois des contraintes, voir des difficultés lorsque des donneurs viennent spontanément sans rendez-vous. : « Il a fallu refuser des dons par manque de moyens humains ( médecins et infirmières) prévu par l’EFS en fonction des seuls rendez-vous fixés. »

Se faire mieux connaître

Bien évidemment les collectes continuent pour 2023. La prochaine a lieu ce mardi 17 janvier de 15h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal. Il suffit pour cela de prendre rendez-vous sur le site de l’EFS.

Des collectes avec un accueil assuré par les bénévoles de l’Amicale de façon à rendre encore plus confortable ce don, lequel prend une heure de temps et qui a un sens quand on sait qu’un don peut sauver trois vies.

C’est pour cela que l’Amicale n’hésite pas à être présente à ne nombreuses manifestations pour faire connaître les raisons de donner son sang, surtout quand on sait que 70% de la population française ignore encore le sens d’un tel don gratuit, solidaire et sans douleur. Une action pédagogique se fait régulièrement auprès des enfants des écoles ou du collège de Châtenoy le Royal et on retrouvera l’Amicale avec son stand au Forum des Associations châtenoyennes le dimanche 3 septembre 2023.

Don du sang et don d’organes

Il a appartenu au président de l’Union Départemental;, Michel Jannin, de donner quelques informations nationales et régionales.

Un constat national au regard du travail effectué par les Amicales pour attirer plus de jeunes à donner son sang. Il faut en effet assurer le renouvellement constant des donneurs bénévoles du fait de la limite d’âge fixée à 71 ans sachant que le besoin en France est de 1000 poches de sang par jour pour soigner les malades .

L’EFS de son coté manque de moyens humains et ce sont près de 200 postes qui sont à pourvoir sur l’ensemble du pays. « Il est important de faire connaitre autour de soi la nécessite de donner son sang » a souligné le président départemental.

Tout comme il est important de faire un don d’organe, en effet le manque de donneurs de greffons fait, qu’en France, trop de décès sont liés aux manques de donneurs. Là aussi il s’agit d’un geste qui sauve.

Les propos encourageants de Pascale Lepers, au nom du Maire, Vincent Bergeret et de la Municipalité, ont conclu cette Assemblée générale : « Nous sommes sensibles à votre démarche en direction des plus jeunes afin qu’ils en parlent autour d’eux et à votre présence au Forum des associations du 3 septembre 2023 ou à diverses manifestations. Il est important de faire connaître votre démarche et nous tenons à remercier tous les bénévoles de l’Amicale, c’est grâce à vous que la promotion du don peut se faire. »

JC Reynaud