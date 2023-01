La neige pourrait faire une percée en Saône et Loire un peu plus tôt cette semaine

Selon Météo France, la neige devrait faire son retour sur le département. Initialement prévue dans les plaines, la neige devrait se situer principalement sur le nord-ouest du département et le Morvan, et sur quelques points haut de Saône et loire. En plaine, quelques flocons devraient être aussi visibiles mais sans gravité au regard des dernières projections. Par contre, les prochaines matinées s'avèrent particulièrement froides. Des températures descendant jusqu'à -5°c sont prévues en plaine notamment en fin de semaine et week-end prochain.