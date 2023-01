Cérémonie des vœux réussie pour l’O.M.S

Le photoreportage info-chalon.com !

Vendredi 13 janvier 2023, à 18h30, à la salle Claude et Christian VILLEBOEUF (Charreaux) à Chalon-sur-Saône, avait lieu la cérémonie des vœux de l’O.M.S. aux associations et club sportifs.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, d’ Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs, de Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Françoise Vaillant, Conseillère Déléguée, Chargée de la création du permis de végétaliser en pied d’immeuble, de Monique Brédoire, Conseillère Déléguée, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Pierre Carlot, Conseiller Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Paul Thébault, conseiller Délégué, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, de Gilles Vechambre, Directeur des Sports de la ville de Chalon et du Grand Chalon, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S assisté de Jean Luc Durand Vice-président … et de nombreux présidents de clubs et associations sportives.

Face à une assemblée de plus de soixante dix personnes présentes a eu lieu la présentation des vœux du Président de l’O.M.S Thierry Thevenet et de Gilles Platret.

Extrait du discours de Thierry Thevenet : « Permettez-moi, en ce début d’année et après 2 années de silence forcé de vous présenter à vous tous, au nom des membres du Comité Directeur de l’Office Municipal des Sports de Chalon-sur-Saône, nos meilleurs vœux pour 2023. Vœux de santé bien évidement pour vous tous mais aussi pour vos familles. Vœux de prospérité pour l’ensemble des familles chalonnaises, vœux de réussite professionnelle, bien évidement pour toutes les personnes et recevez également, tous nos vœux de réussite sportive à titre personnel mais aussi pour l’ensemble des clubs chalonnais !

Le sport chalonnais est riche par ses résultats bien sûr mais également par sa diversité, en effet plus de 100 activités sportives sont proposées régulièrement aux chalonnais et grand chalonnais et cela grâce à votre engagement bénévole quotidien. Nous sommes actuellement 15 303 licenciés au sein des clubs membres de l’O.M.S de Chalon-sur-Saône après une baisse de plus de 25% (- 4 200 licenciés) lors des années Covid et nous regagnons quasiment 24% (+ 3 000 licenciés) à ce jour. Il ne nous manque donc plus qu’à ce jour 1 000 licences pour retrouver notre niveau de 2019. Merci encore pour cela et poursuivons tous en 2023 dans cette action de développement du sport.

L’Année 2023 repart sur les ‘Chapeaux de roues’ pour l’O.M.S de Chalon-sur-Saône et déjà de nombreux projets sont actés pour cette nouvelle année. Tout d’abord, vous avez tous reçu en fin d’année 2022, le dossier de partenariat entre les clubs et l’O.M.S et comme vous avez pu le voir, nous reconduisons pour cette année le principe de 3 grands axes : l’aide pour l’organisation d’une manifestation sportive, nouvelle, sur chalon au cours de la saison - Le soutien aux clubs qui engageront des actions en faveur de la formation de leurs bénévoles administratifs, techniques et autres, le partenariat avec les clubs organisant des manifestations reconnues et ancrées sur le Chalonnais. Nous développerons aussi l’entrée au sein de l’O.M.S de Chalon, de nouveaux clubs, la reconduction de l’aide de l’O.M.S auprès de nos sportifs de haut niveau 2023, la poursuite de nos actions de formation de l’ensemble des bénévoles chalonnais, d’être le plus réceptif et rapide possible pour vos demandes afin de mieux vous accompagner et pour terminer, nous travaillons également au renouvellement de notre premier véhicule mis à votre disposition car il doit être changer et cela se fera au cours du 1er semestre 2023 !

En parallèle à ces mesures, nous poursuivrons également nos aides vers les clubs lors de vos diverses rencontres en vous aidant à doter vos manifestations de médailles, coupes et lots divers. Nous serons également présents aux côtés des clubs chalonnais lors des manifestations organisées à Chalon ou dans le Grand Chalon, nous travaillerons également en collaboration avec les services de la vie associative chalonnaise sur le forum du sport et de la vie associative qui se déroulera en septembre 2023 et nous continuerons à être à votre écoute lors de vos diverses Assemblées Générales et manifestations auxquelles vous nous conviez si gentiment !

Comme vous le voyez, 2023 sera encore une année riche en travail, riche en émotions et nous l’espérons tous, riche en résultats. Avant d’en terminer, je tiens à remercier ici, tous les membres du comité Directeur de l’O.M.S qui ne comptent pas leur temps et leurs efforts pour soutenir le sport chalonnais. Je remercie chaleureusement l’ensemble des élus de la ville de Chalon et du Grand Chalon qui sont toujours à notre écoute et avec qui, il est toujours très agréable de travailler. Merci encore et bravo pour le travail accomplit. Alors encore une fois, bonne année 2023 à tous les clubs sportifs chalonnais, à vous, dirigeants et bénévoles de ces clubs et à tous les licenciés sportifs chalonnais ! ».

Extrait du discours de Gilles Platret : « Mesdames et messieurs, je voudrais tout d’abord remercier Thierry de ses propos introductifs et du volontarisme qui s’en dégagent parce que c’est quand même cela qui s’en dégage parce que quand on regarde un petit peu les actions qui sont mises en place, c’est exactement ce qui transparait. Aussi, je salue les Présidents de clubs, les éducateurs et chacune et chacun d’entre vous qui représentez les clubs de Chalon et dont une bonne partie est adhérent à l’O.M.S et je vous renouvelle collectivement mes vœux. Mes vœux de bonne santé […] Mes vœux de réussite pour vos compétitions et c’est vraiment du fond du cœur au nom de toute la municipalité que je vous souhaite une très bonne année 2023 […] Je remercie une nouvelle fois Thierry et toute son équipe car c’est une belle équipe de bénévoles et je vous assure du soutien de la municipalité dans vos gros événements. Je le redis ici, nous avons des moyens à votre disposition, des moyens logistiques, des moyens financiers dès lors que les activités particulières où les événements singuliers vous amènent à avoir un surcroit de dépenses et bien on peut l’accompagner, que ce soit dans les événements ou les compétitions d’un niveau régional, national voire au-delà mais aussi pour un événement à l’intérieur du club […] Je vous remercie vraiment pour votre contribution au rayonnement de la ville de Chalon ! Je vous remercie aussi d’encadrer les jeunes comme vous le faites car le sport apporte à cette jeunesse des points de repère, il apporte l’esprit d’équipe, l’esprit de compétition, il apporte le respect de l’adversaire, il apporte une construction dont on est soi-même responsable… et tout cela on vous le doit en grande partie […] Cela n’est pas palpable, cela n’est pas quantifiable, cela n’est pas chiffrable et c’est pourtant socialement extrêmement important ! Donc merci absolument de ce travail qui est fait ! On reste à vos côtés et je vous souhaite une bonne année 2023 et vive le sport à Chalon. Merci beaucoup ! ».

S’en suivait le pot de l’amitié et la traditionnelle galette des rois !

