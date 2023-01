Apprentissage du compostage pour les élèves des écoles primaires de Champforgeuil.

L’apprentissage de la réduction des déchets et aux priorités environnementales pour protéger notre planète doit se faire depuis le plus jeune âge. Il est notre devoir de mettre tout en œuvre pour protéger ce qu’il reste de bon et de bien sur notre planète bleue, ainsi il est indispensable de réduire le poids des déchets rejetés via nos poubelles. De nombreuses solutions existent comme le compostage qui permet de rendre à la terre une partie de ce qu’elle nous a donné, c’est pourquoi Champforgeuil, commune qui a déjà installé plusieurs composteurs collectifs et qui incite les particuliers à en installer sur leur propriété, a décidé d’aller plus loin en faisant de la pédagogie sur ce sujet en installant un composteur à l’école Pagnol et un à l’école Prévert.

Ce vendredi 13 janvier 2023, Victor Figueiredo adjoint, Marielle Pageaut directrice du CCAS et Julien Bon animateur du centre de loisirs ont assisté avec les enfants de l’école Pagnol à la mise en place dans la cour d’un composteur par Steve Robert maitre composteur au Grand Chalon et Lucie Guyon. Lucie Malicrot, animatrice du service développement durable du Grand Chalon leur avait préparé un petit jeu sur le compostage.

Les jeunes élèves devaient dans un premier temps reconnaitre le terreau, la terre de jardin et le compost, ensuite à partir de cartes illustrées mettre dans un mini composteur les produits qui peuvent être compostés.

Pendant le déjeuner, Julien les a questionnés sur ce qu’ils allaient pouvoir mettre dans le seau mis à leur disposition à la cantine scolaire, seau qui sera déversé dans le composteur extérieur. Lucie Malicrot a fait un petit rappel sur le tri des déchets dans les différents bacs verts et jaunes et le composteur.

L’école maternelle Dolto va bénéficier du composteur de l’école Pagnol (même restauration scolaire) et récupérer en temps voulu le compost pour son jardin pédagogique.

Le deuxième composteur a lui été installé dans la cour de l’école Prévert.

C.Cléaux