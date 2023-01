Quand Renault et sa Twingo profitent du buzz mondial entre Shakira et son ex Gérard Piqué

si Renault et Twingo espéraient une publicité à moindre coût, ils peuvent remercier la chanteuse Colombienne Shakira, qui s'en est pris ouvertement à son ex-mari, Gérard Piqué. « J’étais trop grande pour toi, tu as maintenant une comme toi (...) tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio » lance dans son dernier opus la chanteuse. Une manière de pointer le comportement de Gérard Piqué dans leur séparation. La chanson réalisée avec le DJ argentin Bizarrap a déjà été vue plus de 110 millions de fois. Un record pour un tel lancement. Au point que toutes les marques évoquées dans la chanson en question profitent du règlement de compte, et que Gérard Piqué surfe habilement en signant un partenariat avec Casio et roulant en Twingo. Entre les deux là, l'histoire n'en finit plus..