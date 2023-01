Monsieur Philippe Lequien nouveau directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey.

Philippe Lequien a pris ses fonctions en tant que directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey, le lundi 17 octobre 2022. Au titre de la direction commune, il a pris également la direction de l’EHPAD départemental du Creusot et celle de l’EHPAD de Montcenis.

De formation juridique, Philippe Lequien a exercé pendant 10 ans la fonction de gestionnaire dans l’éducation nationale puis il a été directeur du CROUS 5 ans en Aquitaine et 5 ans comme directeur général dans les Alpes.

Après ce parcours professionnel déjà bien rempli, il a ressenti le besoin de changement. Intéressé par les structures hospitalières, il franchit le pas en 2015 et répond à un recrutement hospitalier hors classe et médico-social. Sa première affectation se fera à Vesoul comme directeur général adjoint du groupe hospitalier de Haute Saône, établissement support du groupement hospitalier de territoire, et ce durant un peu plus de 6 ans. En 2020 il en a assuré l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du groupe. Il quittera son poste pour rejoindre le CHS de Sevrey en octobre 2022 comme directeur.

Il a besoin de mener à bien des projets structurants et valorisants, c’est à ce titre qu’il mène en concordance avec le personnel de santé et l’ensemble du personnel un projet d’établissement 2023/2027 pour un montant sur la partie immobilière de reconstruction de 100 millions d’euros financé par l’ARS, projet sur 5 ans sur site occupé de Sevrey avec comme objectif : garder l’esprit de village. Un autre projet dont les travaux viennent de démarrer : le Centre pédopsychiatrique infanto-juvénile de Mâcon fait partie des grands investissements.

