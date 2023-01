INFLUENZA AVIAIRE - 110 communes de Côte d'Or concernées

INFLUENZA AVIAIRE

Découverte d’un foyer en faune sauvage détecté en Côte-d’Or :

110 communes de Côte d’Or concernées par la mise en place d’une zone de

contrôle temporaire suite à la confirmation d’un cas positif sur grande aigrette.

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été identifié le 12 janvier 2023 sur une grande aigrette collectée par le réseau SAGIR1 sur l’étang d’Antigny-la-ville (21).

Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les fientes contaminées et les eaux stagnantes contenant des fientes contaminées.

Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, a pris immédiatement un arrêté visant à prévenir l’apparition d’influenza aviaire dans les élevages.

Mesures mises en place

Une zone de contrôle temporaire (ZCT) de 20 km autour du lieu de découverte de l’oiseau infecté a été définie et comprend l’ensemble des 110 communes suivantes :

ALLEREY

ANTHEUIL

ANTIGNY-LA-VILLE

ARCENANT

ARCONCEY

ARNAY-LE-DUC

AUBAINE

AUBIGNY-LA-RONCE

AUXANT

AUXEY-DURESSES

BARBIREY-SUR-OUCHE

BARD-LE-REGULIER

BAUBIGNY

• BEAUNE

• BELLENOT-SOUS-POUILLY • BESSEY-EN-CHAUME

• BESSEY-LA-COUR

• BEUREY-BAUGUAY

• BEVY

• BLIGNY-SUR-OUCHE

• BOUHEY

• BOUILLAND

• BOUZE-LES-BEAUNE

• LA BUSSIERE-SUR-OUCHE • CENSEREY

• CHAILLY-SUR-ARMANCON



CHAMPIGNOLLES

CHATEAUNEUF

CHATELLENOT

CHAUDENAY-LA-VILLE

CHAUDENAY-LE-CHATEAU

CHAZILLY

CHEVANNES

CIVRY-EN-MONTAGNE

CLOMOT

COLLONGES-LES-BEVY

COLOMBIER

COMMARIN

CORMOT-VAUCHIGNON

CREANCEY

CRUGEY

CULETRE

CUSSY-LA-COLONNE

CUSSY-LE-CHATEL

DETAIN-ET-BRUANT

DIANCEY

ECHANNAY

ECHEVRONNE

ECUTIGNY

ESSEY

LE FETE

FOISSY

FUSSEY

GRENANT-LES-SOMBERNON

JOUEY

VAL-MONT

LACANCHE

LONGECOURT-LES-CULETRE

LUSIGNY-SUR-OUCHE

MACONGE

MAGNIEN

MALIGNY

MANLAY

MARCHESEUIL

MARCILLY-OGNY

MAVILLY-MANDELOT

MEILLY-SUR-ROUVRES

MELOISEY

• MEURSAULT

• MIMEURE

• MOLINOT

• MONTCEAU-ET-ECHARNANT • MONTHELIE

• MONTOILLOT

• MONT-SAINT-JEAN

• MUSIGNY

• NANTOUX

• NOLAY

• PAINBLANC

• PERNAND-VERGELESSES

• OMMARD

• POUILLY-EN-AUXOIS

• PULIGNY-MONTRACHET

• LA ROCHEPOT

• ROUVRES-SOUS-MEILLY

• SAINT-AUBIN

• SAINT-JEAN-DE-BOEUF

• SAINT-PIERRE-EN-VAUX

• SAINT-PRIX-LES-ARNAY

• SAINT-ROMAIN

• SAINTE-SABINE

• SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE • SANTOSSE

• SAUSSEY

• SAVIGNY-LES-BEAUNE

• SEMAREY

• SUSSEY

• TERNANT

• THOISY-LE-DESERT

• THOMIREY

• THOREY-SUR-OUCHE

• THURY

• VANDENESSE-EN-AUXOIS

• VEILLY

• VEUVEY-SUR-OUCHE

• VIANGES

• VIC-DES-PRES

• VIEVY

• VOLNAY

• VOUDENAY

À l’intérieur de cette zone, des mesures sont déployées afin de protéger les élevages de volailles d’une potentielle contamination par la faune sauvage, notamment un renforcement des mesures de biosécurité (mise à l’abri), une surveillance renforcée des élevages (autocontrôles et analyses de laboratoire) et une adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes).

Pour de plus amples informations sur les mesures de biosécurité, vous pouvez utilement vous référer au site : https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-particuliers