Ambre Aulas, nouvelle reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône : «Ce moment restera à jamais gravé dans ma tête»

Ambre Aulas, 18 ans, a été élue reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône ce samedi 14 janvier. Elle défilera avec la couronne les 26 février et le 5 mars pour la 103ème édition du Carnaval. Son portrait avec Info Chalon.

625 personnes étaient présentes dans la salle Marcel Sembat ce samedi 14 janvier lorsque les résultats sont tombées : Ambre Aulas est élue reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2023.

Quant à la reine de Sassenay, Lisa Meunier, et la reine de Boucicaut-Verrerie-Champ Fleuri, Ambre Jouannet, elles ont été élues respectivement 1ère et 2ème dauphines.

«La cérémonie s'est terminée après 2h du matin, je n'arrive pas trop encore à réaliser même si c'est une énorme satisfaction», assure la nouvelle reine.

Née au Creusot le 25 décembre 2004, Ambre étudie actuellement au lycée Hilaire de Chardonnet en terminale STMG*.

«Cette filière me plaît car on apprend beaucoup de choses qui sont très intéressantes», précise-t-elle à ce sujet.

«Mes proches, mais plus précisément ma maman et ma grand-mère m'ont accompagné tout au long de cette préparation pour l’élection car c’est une passion, suirtout ma grand-mère qui ne rajoute jamais une élection de Miss France, et même une fierté de famille car ma maman a été une miss. Les autres candidates ont été top, elles m'ont aidée. Il y avait une superbe ambiance, loin de l'esprit de compétition», nous explique-t-elle.

En effet, sa mère, Sabrina Jacquemard, a été élue Miss Antuilly.

Même si elle en rêvait secrètement, Ambre n'avait pas pensé à se présenter à cette élection... C'est Yvette Michelin, la présidente du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes, qui lui a emboîté le pas en lui demandant si elle souhaitait ce présent. Après une courte hésitation, elle finit par accepter.

«Je suis ravie qu'elle l'ait fait», ajoute la jeune monarque.

«Lors de mon passage sur scène, je suis passé par plusieurs émotions : la joie, le stress, l'adrénaline… Quand j'ai entendu mon nom pour le résultat des votes, je n'en revenais pas, j'entendais ma famille me soutenir, tout est passé tellement vite, ce moment restera à jamais gravé dans ma tête. Je suis très heureuse d'avoir eu l'immense chance d'être élue reine du Carnaval de Chalon-sur-Saône 2023. Je vais pouvoir ainsi représenter fièrement la ville où j’ai grandi», sourit celle qui va devoir s'habituer aux diverses représentations.

On devrait l'apercevoir lors de différents événements à Chalon-sur-Saône.

Côté sport, Ambre avoue, en rigolant, qu'elle n'est pas une grande pratiquante. Il va falloir pourtant qu'elle s'y mette puisque parmi ses nombreuses missions de reine du Carnaval, elle donnera le coup d'envoi de certaines rencontres sportives tout au long de la saison.

«Durant cette année de règne en tant que reine du Carnaval, je serais ravie de rencontrer de nouvelles personnes, de m'informer plus sur la ville de Chalon-sur-Saône, d'être présente aux événements», rajoute celle qui est également la reine de Saint-Jean-des-Vignes.

En attendant sa première sortie officielle, le premier tour de la cavalcade de Chalon-sur-Saône le dimanche 26 février, on retrouvera Ambre dès ce mardi 17 janvier à 17 heures 30 au magasin Besson à Saint-Rémy avant de se rendre à Noces Blanches.

* Sciences et technologies du management et de la gestion.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati