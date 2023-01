Estrade bondée pour les voeux 2023 de l'équipe municipale de Givry

Après deux années sans traditionnelle cérémonie de voeux pour cause de pandémie, la municipalité a convié les Givrotins à la Halle Ronde ce dimanche midi afin de souhaiter à tous, simples citoyens et acteurs économiques et associatifs locaux, le meilleur pour 2023.

Le meilleur, certes, mais comme l'a souligné le maire Sébastien Ragot, « dans la verte Côte Chalonnaise, nous ne sommes, de très loin, pas les plus malheureux », au vu de la crise sanitaire et des conflits militaires, dont il a adressé ses pensées aux premières victimes.

2022, travaux et sobriété énergétique

En présence du conseil municipal, Sébastien Ragot a passé en revue les différentes réalisations de l'année passée, de la végétalisation du centre-bourg à la rénovation du complexe sportif (saluant au passage l'action des clubs de tennis et de football) en passant par les travaux de la rue Pasteur, prioritaires pour la sécurité des enfants en leur évitant les mille véhicules quotidiens de la départementale, et l'enfouissement des réseaux du côté de Dracy.

Contexte énergétique tendu oblige, la mairie a vu ses trente-deux huisseries passer en double vitrage en parallèle de la réfection totale du toit en ardoise, tout en abaissant la température à 19°C et en passant l'éclairage public à du 100 % LED, plus facile à piloter. Résultat, une facture d'électricité divisée par deux par rapport à l'année passée et qui dégage une substantielle capacité d'investissement.

Des projets pas toujours facile à conduire à l'échelle d'une commune de moins de 4 000 âmes et qui peut s'appuyer sur un conseil des jeunes et un comité participatif, sans le soutien nécessaire de l'État, dont le sous-préfet et le député Rémy Rebeyrotte, et surtout sans le soutien de l'intercommunalité, comme le reflète l'investissement massif dans le projet Saônéor.

2023, renouveau économique

L'occasion pour le président du Grand Chalon Sébastien Martin de saluer l'arrivée, près de vingt ans après le départ de Kodak, d'entreprises technologiques sur ce site, parmi lesquelles le fabricant de microbatteries Iten et sa centaine de salariés par ligne de production (une dizaine étant prévues). Qui dit rupture technologique dit accompagnement du bassin d'emploi vers le niveau de qualification requis.

Cette redynamisation économique aura également un impact sur l'emploi de tout l'écosystème du Chalonnais, ce qui coïncide avec la prochaine ouverture à Givry de l'A•TE•LIER et ses différentes missions sociales qu'ont présentées Rémy Cordonnier et Aurélie Zimmermann (voir aussi notre article du 19 novembre dernier sur le salon pour l'emploi local).

Étaient également présents Pascal Wintz, nouveau directeur général des services en remplacement de Laure Girard (que l'on salue), plusieurs maires des communes alentour dont Dominique Lanoiselet, maire de Buxy et binôme de Sébastien Martin au conseil départemental, et la suppléante de M. Rebeyrotte, Danièle Picard, qui a souligné la collaboration constructive dans les échanges entre les différents élus avant de souhaiter de l'amitié, de la bienveillance et des éclats de rire.

Pas besoin d'attendre bien longtemps pour les rires, la sénatrice et ancienne maire de Châtenoy Marie Mercier a régalé l'auditoire d'une anecdote sur le dévouement des maires, dont le service public ne saurait aller jusqu'au service après-vente, surtout lorsqu'un individu se pointe et demande : « Vous m'avez marié avec ma femme, elle est partie chez sa mère, allez la chercher ! ».

Une anecdote aussi croustillante que les feuilletés que les Givrotins présents ont pu partager avec gougères, papillotes et verres de crémant après avoir visionné le court-métrage que la Starlett et étudiante en communication Andréa Coulon a réalisé dans le cadre d'une mise en valeur du patrimoine de Givry.