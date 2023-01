La Région Bourgogne-Franche-Comté et la SNCF proposent une journée neige à Métabief à prix réduit avec le train spécial « La Gentiane Bleue ».

Au départ des gares de Dijon, Genlis, Auxonne et Dole, les amateurs de neige pourront profiter des 37 km de pistes de ski alpin tout niveau, faire du ski de fond, se balader en raquettes, tester la nouvelle luge des Cimes ou participer à plusieurs activités autour de la neige (Snow Park, Bio Park, Easy Park et Jura Kid Park).

Le train spécial « La Gentiane Bleue » est proposé en partenariat avec la station de Métabief qui assure l'accueil des voyageurs et offre des tarifs préférentiels sur les journées skieurs.

Les commerces de Métabief s'associent également à cette opération en proposant des réductions sur présentation du titre de transport (liste des partenaires consultable sur les sites viamobigo.fr et TER Bourgogne-Franche-Comté).

Le dimanche 22 janvier, les samedis 11 et 18 février et le dimanche 26 février 2023.

En cas d'enneigement insuffisant à ces dates (décision prise le jeudi midi précédant la circulation), des circulations supplémentaires seraient proposées aux dates suivantes : dimanches 12 et 19 février, samedi 25 février et dimanche 5 mars

2023.