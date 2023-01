AVIS DE DECES - Monsieur Gérard BRIZET

CHALON-SUR-SAÔNE



Denis, son fils et son épouse ;

Lucas, Charlotte, ses petits-enfants ;

ses frères et sœurs et leur conjoint(e) ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BRIZET

survenu à l'âge de 83 ans.



Ses obsèques religieuses seront célébrées lundi

23 janvier 2023, à 11 heures, en l'église de Champforgeuil.

Pas de plaques,

fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre souvenir,

son épouse,

Jeannine

décédée en 2005,

sa compagne,

Geneviève

décédée ce 8 janvier.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.