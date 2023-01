AVIS DE DECES - Madame Nicole PHILIPPE

CHALON-SUR-SAÔNE



Sandrine, Aurélie, Nicolas, ses enfants ;

Yllies, Isaac, Lilouane, Sophie, ses petits-enfants ;

Daniel PHILIPPE, son frère et Martine, sa femme ;

Patricia PHILIPPE, sa sœur et Jean-Paul DRAPIER,

son conjoint ;

ses neveux et nièces ;

Christian LACROIX,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Nicole PHILIPPE

survenu le 12 janvier 2023,

à l'âge de 67 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées Mardi 24 janvier 2023, à 13h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Nicole a rejoint ses parents,

André et Gisèle



et son frère,



Serge.